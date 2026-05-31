Luis Enrike – čovek koji je od tima gubitnika napravio pobedničku mašineriju

Fudbaleri Pari Sent Žermena su u Budimpešti pobedili Arsenal posle izvođenja jedanaesteraca i tako su odbranili titulu prvaka Evrope.

Naravno da kada se osvoji tako važan trofej sve počasti odlaze igračima, ali u ovom slučaju se čini da je možda i najvažniju ulogu imao šef stručnog štaba Luis Enrike. Španac je sada stao u red najtrofejnijih trenera u Ligi šampiona. Karlo Anćeloti je i dalje neprikosnoven sa pet titula, ali se Luis Enrike na drugom mestu izjednačio sa Bobom Pejslijem, Zinedinom Zidanom i Pepom Gvardiolom. Sva trojica imaju po tri titule prvaka Evrope. – Još je jači osećaj nego