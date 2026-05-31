Rusi optužuju Ukrajince da su gađali nuklearku u Zaporožju, Kijev demantuje

Ukrajina je noćas ponovo napala ruske energetske objekte, javile su ruske vlasti i mediji, dok je Kijev negirao tvrdnje Kremlja da je ukrajinski dron pogodio nuklearnu elektranu u Zaporožju.

Ostaci ukrajinskog drona su zapalili skladište goriva u ruskoj Rostovskoj oblasti, objavio je danas na Telegramu guverner Jurij Sljusar. Dronovi su takođe oštetili civilnu infrastrukturu u Saratovskoj oblasti na jugozapadu Rusije, prema rečima guvernera Romana Busargina. Nezavisni ruski medij Astra javio je da je u gradu Saratovu zapaljena rafinerija nafte. Kijev je, u međuvremenu, negirao tvrdnje Rusije da je ukrajinski dron pogodio nuklearnu elektranu u