Od Spasovdana do večeras 478.000 vernika se poklonilo Bogorodičinom pojasu. 6. juna svečani ispraćaj u manastir Vatoped

Od Spasovdana do večeras 478.000 vernika se poklonilo Bogorodičinom Pojasu

Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji su se poklonili Čudesnom Pojasu Presvete Bogorodice obaveštavamo javnost da Uprava Hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga. Naime, od unošenja na Spasovdan, 21. maja uveče, pa do večeras , 31. maja u 20,35 časova kroz Hram Svetog Save je prošlo 478.000 vernika. Časni Pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna 2026. godine, kada