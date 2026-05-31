Radovi na više putnih pravaca Na ovim deonicama vozite sporije, vozačima se savetuje dodatni oprez

Na deonici Preljina - Konjevići - Čačak, na kružnom toku u Konjevićima, od 1. juna doći će do izmene režima saobraćaja zbog radova na izgradnji nedostajućeg kraka državnog puta, koji će povezati novoizgrađeni auto-put „Moravski koridor” sa kružnim tokom u Konjevićima.

Radovi će se izvoditi uz naizmenično propuštanje vozila, i to od 1. juna u 7 časova do 3. juna u 7 časova, dok će se od 4. do 28. juna raditi u dnevnim uslovima, od 7 do 18 časova. Vozačima se savetuje dodatni oprez, poštovanje privremene signalizacije i strpljenje, jer se na ovoj frekventnoj deonici mogu očekivati usporavanja i formiranje kolona, posebno u jutarnjim i popodnevnim satima. Izmene režima saobraćaja najavljene su i na više drugih putnih pravaca u