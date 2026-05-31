Ukrajina pod najjačim udarima ove nedelje: Rusi lansirali više od 2.300 jurišnih dronova i 108 raketa

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su Rusi lansirali više od 2.300 jurišnih dronova, skoro 1.560 vođenih avio-bombi i 108 raketa različitih tipova protiv ukrajinskog naroda, samo u toku ove sedmice.

-Tokom ove nedelje, Rusi su lansirali više od 2.300 jurišnih dronova, skoro 1.560 vođenih avio-bombi i 108 raketa različitih tipova protiv našeg naroda. Svi ovi udari bili su usmereni jednostavno na običnu civilnu infrastrukturu tj. stambene zgrade i energetske objekte - rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks. Prema njegovim rečima, svakodnevno se radi na tome da se obezbedi veća zaštita od „ruskog terora“. -Juče smo dobili novi lanser IRIS-T.