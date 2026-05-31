Flin podržao Vučićev poziv Trampu da poseti Srbiju: Podsetio na spasavanje američkih pilota u Drugom svetskom ratu
Euronews pre 4 sati | Autor: Euronews Srbija
Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Majkl Flin reagovao je na poziv predsednika Srbije Aleksandar Vučić da predsednik SAD Donald Tramp poseti Srbiju, podsećajući na istorijsku ulogu Srbije u spasavanju američkih pilota tokom Drugog svetskog rata.
Flin je na društvenoj mreži Iks naveo da je Srbija odigrala ključnu ulogu u spasavanju stotina oborenih američkih i savezničkih avijatičara tokom Drugog svetskog rata, pre svega kroz Operaciju Halijard (Halyard), koja se smatra najvećom spasilačkom akcijom američkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji. Njegova objava usledila je nakon što je Vučić u intervjuu za američki portal Breitbart pozvao Trampa da poseti Srbiju, uz ocenu da bi takva poseta