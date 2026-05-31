Paunović iskren: Utakmica za zaborav

Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je ubedljiv poraz od Zelenortskih Ostrva (0:3) u prijateljskoj utakmici odigranoj u Lisabonu, a selektor Veljko Paunović nije krio razočaranje izdanjem svog tima.

Posle meča, strateg "orlova" istakao je da je rezultat bolan, ali i da ekipa mora da izvuče pouke i nastavi da radi. "Utakmica za zaborav, jako bolan rezultat! U drugom poluvremenu, kad smo najbolje stajali i imali isto takve šanse, uz stativu koja je mogla da uvede meč u željeni tok, primili smo gol. Svesni smo bili opasnih tranzicija rivala i kad smo izgubili strukturu, pridodavanjem u napad, platili smo cenu drugim golom", rekao je Paunović. I pored teškog