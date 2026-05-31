Tragedija u Mjanmaru: U eksploziji stradalo 55 ljudi, na desetine ranjeno, oštećeno više od 100 kuća

Broj poginulih u eksploziji u zgradi u selu na severoistoku Mjanmara porastao je na najmanje 55 osoba, a desetine su ranjene, izjavio je danas izvor koji je upoznat sa situacijom na terenu.

Izvor je za BBC rekao da je u eksploziji u zgradi u Kaung Tatu, selu u opštini Namkam u državi Šan, oko tri kilometra južno od granice sa Kinom, poginulo 25 žena i 30 muškaraca. Selo u kojem se dogodila eksplozija u zgradi je pod kontrolom Nacionalnooslobodilačke armije TNLA, etničke oružane grupe koja se upušta u sporadične borbe protiv centralne vlade Mjanmara. TNLA, koja kontroliše to područje i koja je učestvovala u borbama sa vojnom huntom Mjanmara, saopštila