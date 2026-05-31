U Hramu Svetog Save podeljeno više od 400.000 tračica osveštanih na Bogorodičinom pojasu

Vernom narodu koji od praznika Vaznesenja Gospodnjeg do današnjeg velikog praznika Silaska Svetog Duha na apostole u nepreglednim kolonama dolazi u zavetni hram srpskog pravoslavnog naroda posvećen Svetom Savi, da bi se poklonio Pojasu Presvete Bogorodice, do sada je podeljeno više od 400.000 tračica osveštanih na pojasu.

Pojas Presvete Bogorodice ima, kako se veruje, ima posebnu blagodat da isceljuje neplodnost kod muškaraca i žena, kao i da leči teške bolesti, uz pomoć osveštanih tračica koje oko struka, uz telo, nose bolni, nemoćni i potrebiti, uznoseći iskrene molitve Presvetoj Majci i čuvajući zapovesti njenog Sina i Gospoda našeg Isusa Hrista. Čudesni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save će biti sve do subote, 6. juna, kada će, posle Božanstvene službe,