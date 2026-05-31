RHMZ izdao upozorenje: Srbiju očekuju grmljavinske nepogode, pljuskovi i grad početkom juna

Kako navodi RHMZ, u pojedinim delovima Srbije može pasti više od 20 milimetara kiše za kratko vreme, što može izazvati probleme sa odvodom atmosferskih voda, otežan saobraćaj i lokalna zadržavanja vode na ulicama.

Već tokom nedelje, 31. maja, očekuje se promenljivo i toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima, ali i sa mogućnošću lokalnih pljuskova i grmljavine, naročito u centralnim i istočnim krajevima Srbije, kao i u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji će tokom dana povremeno biti i jak, dok će maksimalna temperatura dostizati od 26 do 30 stepeni. U Nišu se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i lokalnom