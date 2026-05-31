Toplo i pretežno sunčano, mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom

U većem delu Srbije danas će biti suvo i toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima.

Ipak, u pojedinim krajevima očekuje se kratkotrajna kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnji pljuskovi mogući su pre svega u centralnim i istočnim delovima zemlje, dok se tokom dana nestabilnosti očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar će u jutarnjim satima biti slab do umeren, a tokom dana povremeno pojačan severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 18 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 26 do 30 stepeni Celzijusa.