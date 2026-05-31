EU razmatra zamrzavanje ograničenja cene ruske nafte usred rasta cena zbog rata u Iranu

Evropska unija (EU) razmatra privremeno zamrzavanje mehanizma koji ograničava cenu ruske nafte kao odgovor na geopolitičke tenzije na Bliskom istoku, prenela je danas agencija Blumberg.

Ilustracija Foto. Unasplash/ Maria Lupan Trenutni mehanizam, koji automatski prilagođava cenu svakih šest meseci kako bi je održao 15 odsto ispod tržišnih cena, određuje cenu barela uralske sirove nafte na 44,10 dolara. Međutim, rat na Bliskom istoku doveo je do de fakto zatvaranja Ormuskog moreuza i izazvao vrtoglavi rast globalnih cena. Bez intervencije, sledeće prilagođavanje u julu bi podiglo ograničenje na najmanje 65 dolara, što je nivo viši od 60 dolara koje