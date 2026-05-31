Hitna pomoć: Teške povrede, veliki broj intervencija noćas u Beogradu

Teške povrede i veliki broj intervencija obeležili su noć u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći agenciji Beta.

foto: Srđan Ilić Devetogodišnji dečak i dve devojke teško su povređeni u saobraćajnoj nesreći, u Jajincima, dvadesetak minuta posle 19.00 časova. Mladić je teško povređen kada je pao sa zida na Kalemegdanu, sa visine od 10-15 metara, pred zoru. Ukupno je beogradska Hitna pomoć noćas intervenisala 138 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Od toga 39 puta na javnim mestima, što je osetno iznad proseka za vikend, kad je interevencija i inače više nego