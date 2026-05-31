Iran pokrenuo napade na naoružane grupe na severu Iraka

Korpus iranske Revolucionarne garde (IRGC) pokrenulo je napade na naoružane grupe separatista na severu Iraka, saopšteno je danas iz IRGC.

U izveštajima iranskih državnih medija se navodi da ove operacije sprovode kopnene snage IRGC. Nije precizirano koje su naoružane grupe mete niti na kojim su lokacijama izvedeni napadi, Al Džazira. Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je ranije danas da se Iran nalazi u "novoj fazi rata" jer protivnici nakon "vojnog neuspeha" pokušavaju da izazovu unutrašnje podele.