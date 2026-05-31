Obeležen Dan policije: Vučić uručio priznanja, Dačić poručio da su policijska uniforma i značka, kao i zakoni države svetinja…

Svečana akademija povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije održana je danas ispred Palate Srbija, a centralnoj ceremoniji prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Na samom početku, predsedniku Vučiću raport je predao komandant Žandarmerije pukovnik Radoslav Repac. Svečanosti su prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, premijer Đuro Macut, ministri u Vladi Srbije Zlatibor Lončar, Adrijani Mesarović, Snežana Paunović i drugi, kao i direktor

Dan policije. Foto: Tanjug/Amir Hamzagić Pored zvaničnog dela, povodom Dana MUP-a i Dana policije organizovan je i tehnički zbor na kojem su građani imali priliku da vide tehniku i jedinice policije, naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice. Novoprimljeni pripadnici MUP-a su tokom manifestacije položili svečanu zakletvu, a izvedene su i pokazne vežbe spasavanja i hapšenja.Zvaničnici MUP-a su tokom dana položili vence na