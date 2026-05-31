SPC: Od Spasovdana do večeras 478.000 vernika se poklonilo Bogorodičinom pojasu

Od Spasovdana do večeras Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save se poklonilo 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC), dodajući da Uprava Hrama o tome vodi tačnu evidenciju.

Foto: Srđan Ilić "Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji su se poklonili Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice obaveštavamo javnost da Uprava Hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga", navodi se u saopštenju. Kako je precizirano, od unošenja Pojasa na Spasovdan, 21. maja uveče, pa do večeras u 20.35 časova kroz Hram Svetog Save je prošlo 478.000 vernika. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog