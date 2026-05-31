SPC: Od Spasovdana do večeras 478.000 vernika se poklonilo Bogorodičinom pojasu

Insajder pre 42 minuta  |  Tanjug
SPC: Od Spasovdana do večeras 478.000 vernika se poklonilo Bogorodičinom pojasu

Od Spasovdana do večeras Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save se poklonilo 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC), dodajući da Uprava Hrama o tome vodi tačnu evidenciju.

Foto: Srđan Ilić "Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji su se poklonili Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice obaveštavamo javnost da Uprava Hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga", navodi se u saopštenju. Kako je precizirano, od unošenja Pojasa na Spasovdan, 21. maja uveče, pa do večeras u 20.35 časova kroz Hram Svetog Save je prošlo 478.000 vernika. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

SPC: Blizu pola miliona vernika se poklonilo pojasu presvete bogorodice

SPC: Blizu pola miliona vernika se poklonilo pojasu presvete bogorodice

N1 Info pre 23 minuta
Skoro pola miliona ljudi poklonilo se pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save

Skoro pola miliona ljudi poklonilo se pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save

Blic pre 29 minuta
SPC: Od Spasovdana do večeras 478.000 vernika se poklonilo Bogorodičinom pojasu

SPC: Od Spasovdana do večeras 478.000 vernika se poklonilo Bogorodičinom pojasu

Euronews pre 28 minuta
Od Spasovdana do večeras 478.000 vernika se poklonilo Bogorodičinom pojasu. 6. juna svečani ispraćaj u manastir Vatoped

Od Spasovdana do večeras 478.000 vernika se poklonilo Bogorodičinom pojasu. 6. juna svečani ispraćaj u manastir Vatoped

Dnevnik pre 34 minuta
SPC: Pojasu Presvete Bogorodice se od Spasovdana poklonilo 478.000 vernika

SPC: Pojasu Presvete Bogorodice se od Spasovdana poklonilo 478.000 vernika

Newsmax Balkans pre 9 minuta
Poznata tačna brojka vernika koji su se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice: Reka ljudi i dalje ispred Hrama

Poznata tačna brojka vernika koji su se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice: Reka ljudi i dalje ispred Hrama

Telegraf pre 42 minuta
SPC: Od Spasovdana do večeras 478.000 vernika se poklonilo Bogorodičinom pojasu

SPC: Od Spasovdana do večeras 478.000 vernika se poklonilo Bogorodičinom pojasu

Sputnik pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SPC

Društvo, najnovije vesti »

„Bitku ćemo izgubiti, ali ne i rat“: Profesorke iz Jovine gimnazije poslale snažnu poruku iz „Utiska nedelje“

„Bitku ćemo izgubiti, ali ne i rat“: Profesorke iz Jovine gimnazije poslale snažnu poruku iz „Utiska nedelje“

Danas pre 29 minuta
FOTO Kako je proslavljen Dan MUP-a i Dan policije u slikama?

FOTO Kako je proslavljen Dan MUP-a i Dan policije u slikama?

Danas pre 1 sat
„Kolebljivi“ Vučić i Karličićev ekser

„Kolebljivi“ Vučić i Karličićev ekser

Danas pre 2 sata
Kreni-promeni: Savo Manojlović i Aleksandar Jovanović pozvani u policiju zbog uklanjanja bilborda na Palati Albanija

Kreni-promeni: Savo Manojlović i Aleksandar Jovanović pozvani u policiju zbog uklanjanja bilborda na Palati Albanija

Danas pre 2 sata
Kada će voda u Čačku biti dovoljno dobra za piće i kuvanje?

Kada će voda u Čačku biti dovoljno dobra za piće i kuvanje?

Danas pre 2 sata