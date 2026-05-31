Spoljnopolitički odbor EP u sredu glasa o Piculinom izveštaju o Srbiji

Spoljnopolitički odbor (AFET) Evropskog parlamenta glasaće 3. juna o izveštaju o Srbiji u kojem je izvestilac Tonino Picula ukazao da su reforme vezane za proces pristupanja EU značajno usporene ili unazadjene, posebno u oblasti vladavine prava i demokratije.

Evropski parlament / Foto: European parliament Nacrt izveštaja, na koji je nakon predstavljanja u EP podnet ukupno 531 amandman, obuhvata događaje iz 2025, kao i novije događaje, uključujući misiju Odbora za spoljne poslove u Srbiji od 22. do 24. januara 2026. Izvestilac EP za Srbiju Tonino Picula rekao je predstavljajući izveštaj, na sednici AFET 17. marta, da se u Srbiji od prethodnog izveštaja stanje dodatno pogoršalo i da je "situacija izrazito polarizovana i