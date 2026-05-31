Starović: Postoji oprezni optimizam za otvaranje klastera i novac iz Fonda rasta EU

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je danas da je sve što se radi na donošenju zakona u Srbiji dovelo do toga da postoji određena vrsta opreznog pozitivizma za otvaranje klastera 3 u procesu evrointegracija, kao i za isplatu iz Fonda rasta EU i otpočinjanje pregovora za svih šest partnera Zapadnog Balkana za pristupanje EU zoni bez rominga.

Starović je podsetio da je početkom godine govorio o tome da se stvari kada je reč o evropskim integracijama Srbije