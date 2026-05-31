Više od 400 ljudi uhapšeno u neredima posle pobede PSŽ-a u Ligi šampiona

Francuska policija privela je više od 400 osoba umešanih u nerede u Parizu i drugim francuskim gradovima koji su izbili u subotu uveče nakon što je Pari Sen Žermen osvojio titulu u Ligi šampiona.

AP Photo/Thomas PadillaPolicija na ulicama Pariza, foto: Tanjug/AP Photo/Thomas Padilla Fudbaleri Pari Sen Žermena odbranili su sinoć titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu Lige šampiona u Budimpešti posle izvođenja jedanaesteraca pobedili Arsenal 4:3, nakon što je posle regularnog dela i produžetaka bilo nerešeno 1:1. Odmah posle utakmice u Budimpešti počelo je slavlje u Parizu i drugim gradovima, ali i neredi. Policija je saopštila da se oko 20.000 ljudi okupilo