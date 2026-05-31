Vučić razgovarao sa bin Zajedom o situaciji na Bliskom istoku i unapređeju odnosa Srbije i UAE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom o aktuelnim geopolitičkim izazovima, situaciji na Bliskom istoku, kao i o daljem unapređenju, kako je naveo, izuzetnih bilateralnih odnosa Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Mohamed Bin Zajed i Aleksandar Vučić. Foto: Srđan Ilić "Ponovio sam da Srbija visoko ceni iskreno prijateljstvo koje sa šeikom Bin Zajednom i UAE gradimo godinama, zasnovano na poverenju, poštovanju i zajedničkoj viziji razvoja i prosperitetne budućnosti za naše građane. Istakao sam punu podršku našim prijateljima u UAE, uz želju da mir, stabilnost i bezbednost budu sačuvani u ovim složenim vremenima", napisao je Vučić na Instagramu. Dodao je da su razmenili