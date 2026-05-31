"Hvalili ste tog Murinena, a mi"! Trener FMP-a grmeo nakon poraza od Spartaka - evo šta je rekao o suđenju!

Košarkaši FMP-a poraženi su od Spartaka rezultatom 76:73 posle produžetka u finalu Košarkaške lige Srbije, a trener tima iz Železnika Saša Nikitović nakon meča nije krio nezadovoljstvo pojedinim sudijskim odlukama u završnici susreta.

Nikitović je najpre čestitao Spartaku na osvojenoj tituli, ali je istakao da ostaje žal zbog načina na koji je utakmica završena. – Čestitao bih Spartaku na tituli. Zasluženo ili ne, ko pobedi zaslužio je. Imali smo greške koje nismo pravili tokom sezone, ali moji igrači se prvi put nalaze na ovakvoj sceni. Nikada se nismo predavali, uspeli smo da se vratimo i izborimo produžetak – rekao je Nikitović. Trener FMP-a posebno se osvrnuo na dešavanja u dodatnih pet