Srpska privreda raste daleko brže od proseka EU: Analiza Evrostata i RZS za prvi kvartal 2026.

Privreda Srbije ostvarila je rast od 3% u prvom kvartalu 2026. godine, što je znatno iznad proseka Evropske unije i evrozone, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS) i Eurostat-a.

Prema preliminarnoj proceni RZS-a, realni bruto domaći proizvod Srbije povećan je za 3% u odnosu na isti period prošle godine. Detaljniji obračun kvartalnog BDP-a biće objavljen 1. juna. Istovremeno, Eurostat je objavio da je privreda Evropske unije u prvom kvartalu 2026. porasla za 1% na godišnjem nivou, dok je rast evrozone iznosio 0,8%. Na kvartalnom nivou i EU i evrozona zabeležile su rast od svega 0,1%. To znači da je Srbija u prva tri meseca ove godine rasla