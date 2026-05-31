Telo muškarca (50) pronađeno kod Vranja: sumnja se da je stradao u saobraćajnoj nesreći

Telo muškarca (50) pronađeno na državnom putu između sela Zlatokop i Kupinince.

Policijsku upravu Vranje jutros oko 9 časova, Služba Hitne pomoći obavestila je da je na deonici puta prema selu Kupinince pronađeno telo muškarca, potvrđeno je Kuriru u PU Vranje. Kako Kurir saznaje, prema prvim informacijama, reč je o muškarcu rođenom 1976. godine iz okoline Vranja, a sumnja se da je reč o saobraćajnoj nesreći. Uviđaj su izvršili pripadnici saobraćajne policije i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju. Policija intenzivno radi na