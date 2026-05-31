Neuništivi Darko Stošić zgromio planinu od 130 kg: Amerikanac ga tresnuo o pod, pamtiće se šta je usledilo

Mondo pre 3 sata  |  Mladen Šolak
Srpski MMA borac Darko Stošić (34 godine, 183 cm) pobedio je američkog borca Grega Hardija (37, 197 cm), bivšeg NFL igrača teškog 132 kilograma.

Iako je bio čak 26 kilograma lakši od protivnika, Stošić je pobedio UFC veterana brutalnim nokautom u trećoj rundi. Stošić je Amerikanca "overhendom" bacio na pod i posle toga mu zadao još jedan snažan udarac. Iako je Hardi već posle 15 sekundi bacio Stošića na pod razornim udarcem, Srbin se oporavio i ostvario pobedu za pamćenje. "U ovom sportu može biti samo jedan. Ne smete nikada nikoga da potcenite. Ovo je dokaz. Kad je Hardi došao s tom kilažom, svi ste rekli
