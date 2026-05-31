"Ovo je za Duleta i mog kuma koji je preminuo": Jovanović na ivici suza posle titule

Spartak je ispisao istoriju srpske košarke i postao šampion Srbije u Nišu posle produžetka (76:73).

Trener novog državnog prvaka Vlada Jovanović je posle proslave sa ekipom došao na konferenciju za medije. "Prvo bih hteo da se zahvalim i čestitam FMP-u na ulasku u finale i kvalitetnom meču. Veliki deo meča smo vodili, pričao sam da imaju karakter, velika tela, da menjaju postave. To je uticalo na nas u pojedinim trenucima, vratili su se i ušli smo u produžetak. Čestitam im na ponašanju pre, za vreme i posle meča što svakog zaljubljenika košarke mora da radi.