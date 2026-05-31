Spartak Subotica je šampion Srbije u košarci: Drama za pamćenje u finalu, FMP pao u produžetku

Spartak je pobedio FMP i ispisao istoriju srpske košarke posle drame i produžetka - 76:73.

Postao je prvi šampion države koji se ne zove Partizan ili Crvena zvezda. Na fajnal-foru KLS "Čairu" je tim Vlade Jovanovića došao do trijumfa i velikog uspeha. I to pošto je umalo izgubio dobijen meč pošto je na pet minuta pre kraja imao "+13" (68:55), pa je na kraju strepeo u produžetku. Timovi su se smenjivali u vođstvo sve do završnice prvog kvartala. Tada je krenula serija Subotičana koji su od četiri poena prednosti (21:17) za samo nekoliko minuta stekli prvu