Spc saopštila neverovatanu cifru: Ovaj broj vernika poklonio se Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice

Od Spasovdana do večeras Čudesnom pojasu Presvete bogorodice u Hramu Svetog Save se poklonilo 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC), Kako su naveli, Uprava Hrama o tome vodi tačnu evidenciju. "Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji su se poklonili Čudesnom pojasu Presvete bogorodice obaveštavamo javnost da Uprava Hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga", navodi se u saopštenju. Kako je