Vremenska prognoza za 31. maj: Pretežno sunčano i toplo, uz povremene pljuskove i grmljavinu

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi danas će u većini mesta biti suvo i toplo sa dužim sunčanim intervalima.

Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom ujutro se očekuje uglavnom u centralnim i istočnim krajevima Srbije, a tokom dana u brdsko-planinskim predelima. Ujutro će duvati slab i umeren, a tokom dana povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 18 °S, a najviša od 26 do 30 °S. Uslova za kratkotrajne, ali lokalne padavine biće i u toku večeri i noći, najpre u Vojvodini, a zatim i južnije od Save i Dunava, navodi RHMZ. Naredne