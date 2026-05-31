Vučić: "Trampa bi u Srbiji dočekalo najmanje 100.000 ljudi, najpopularniji je američki lider"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ekskluzivno za Breitbart News, u svom kabinetu u Beogradu, da je američki predsednik Donald Tramp ubedljivo najpopularniji politički lider Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u veoma dugom vremenskom periodu.

Vučić je rekao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla astronomske razmere, te da je čak tri četvrtine građana Srbije podržavalo Trampa i želelo njegovu pobedu. Prema njegovim rečima, Tramp je u Srbiji imao "daleko najveću podršku" u celoj Evropi, a čak ni tradicionalno republikanske američke savezne države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane nisu mogle da se porede sa njegovim rejtingom u Srbiji.