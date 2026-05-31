BIRODI: Vučić briše granicu između funkcije predsednika Srbije i stranačkog delovanja

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) ocenio je danas da poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića građanima da učestvuju u "Vidovdanskim danima" i centralnom skupu 27. juna u Beogradu predstavlja nastavak prakse brisanja granice između funkcije predsednika Republike i političko-stranačkog delovanja.

Predsednik Srbije najavio je skupove od 26. do 28. juna i pozvao građane koji ne žele rušenje, bes i mržnju da im se pridruže, podseća se u saopštenju. BIRODI smatra da se takav nastup javnog funkcionera, posebno predsednika Republike, koji po Ustavu izražava državno jedinstvo, ne može posmatrati kao politički neutralan poziv, već kao oblik mobilizacije jedne političke javnosti protiv druge. Ukazali su da je kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska