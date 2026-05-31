Od ponedeljka nova autobuska okretnica na Novom Beogradu u bloku 58

Od 1. juna u funkciji će biti nova autobuska okretnica na kraju Ulice Agostina Neta koja deli blokove 58 i 70a, na Novom Beogradu, najavio je Beoinfo.

Autobuska okretnica "Novi Beograd (Blok 58)" u ulici Agostina Neta je novi objekat u sistemu upravljanja javnim prevozom koji omogućava reorganizaciju dela mreže linija javnog prevoza u zoni Bloka 42 i nove centralne autobuske stanice. Biće uvedene i nove linije na trasi nakon probijanja podvožnjaka i spajanja Bulevara umetnosti sa Bulevarom Crvene armije. U rehabilitaciju i uređenje tog putnog objekta uloženo je 36 miliona dinara i njegova osnovna karakteristika u