Uhapšen muškarac iz Niša: Odbio da se alkotestira i nudio policajcima mito, pa pobegao

Policija je uhapsila D. M. (1988) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita. On se sumnjiči da je upravljajući vozilom marke „audi A6, u vidno alkoholisanom stanju, odbio da se alkotestira i nudio novac policijskim službenicima koji su ga zaustavili, kako ne bi izvršili ovu službenu radnju, navodi se u saopštenju MUP-a. "Nakon što su policijski službenici odbili ponuđeni novac, i naložili mu da krene u službene prostorije, on