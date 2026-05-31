Vučić pozvao Trampa u Beograd: "Ubedljivo najpopularniji američki lider u Srbiji"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za američki portal "Brajtbart" da je Donald Tramp ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji, i da podrška koju je imao među građanima tokom predsedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi.

U intervjuu koji je dao pre odlaska u Peking, Vučić je naveo da je podrška Trampu u Srbiji premašivala 75 odsto među građanima koji su pratili američke izbore, kao i da ta popularnost dolazi, pre svega, zbog realističnog i pragmatičnog pristupa koje američki predsednik ima, prenosi RTS. Predsednik Srbije je ponovio poziv Donaldu Trampu da poseti Beograd, uz tvrdnju da bi bio dočekan na način kakav nije video nigde u svetu. "Pozivam ga da dođe u Srbiju. Garantujem