Najdublji upad Izraela u teritoriju Libana u 26 godina: Vojska zauzela strateški položaj

Izraelske trupe su zauzele strateški važan položaj u južnom Libanu, u najdubljem upadu izraelskih snaga na libansku teritoriju u poslednjih 26 godina, saopštila je danas vojska.

Zauzimanju zamka Bofort u blizini grada Nabatije prethodile su višednevne intenzivne borbe i vazdušni napadi na obližnja sela, gde su se izraelske trupe borile protiv Hezbolaha. Izraelska vojska je krenula u napad uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila. Portparol izraelske vojske Avičaj Adrei je objavio na mreži X fotografiju na kojoj su izraelski vojnici ispred zamka. Izraelske trupe su prethodno zauzele taj zamak 1982. godine i držale ga sve dok se