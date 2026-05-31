Zatvorena srpska ambulanta u Obiliću

Srpska ambulanta u Obiliću zatvorena je juče od strane Kosovske policije, piše KoSSev.

Ovo je danas potvrdila i sama Kosovska policija. Navode da je objekat zatvoren juče oko 14 časova. „Sumnja se da su u jednoj od prostorija objekta pružane medicinske usluge bez odgovarajuće dozvole Ministarstva zdravlja. O informaciji je obavešten farmaceutski i zdravstveni inspektorat i u njihovom prisustvu je stavljen službeni pečat kojim se zabranjuje ova aktivnost“, navode. Ispitane su, navode, sve osobe – muškarac i žena, koji su nakon toga pušteni. Takođe,