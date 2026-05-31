(Foto) Dan policije i MUP Srbije: Koji je značaj Čukur česme za Žandarmeriju

Povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, slave Ministarstva i Dana policije, ministar Ivica Dačić položio je lovorov venac na Spomen-obeležje u Novom Beogradu, u znak sećanja na policijske službenike koji su stradali čuvajući bezbednost građana.

Obraćajući se prisutnima, Dačić je podsetio da Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija obeležavaju svoju slavu - Duhove, poznate i kao Sveta Trojica, kao i Dan policije, u znak sećanja na događaj iz 1862. godine kod Čukur česme. "Tada je turska vojska ubila srpskog dečaka, a srpska žandarmerija je imala ključnu ulogu u odbrani naroda. To je simbol početka organizovane borbe za bezbednost države i građana", rekao je Dači, koji je na ceremoniji bio u pratnji