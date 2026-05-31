(Foto) Pljačke i neredi posle trijumfa PSŽ u Ligi šampiona: Mladić poginuo, tinejdžer u komi, uhapšeno 780 ljudi

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je da je policija tokom noći posle pobede fudbalskog kluba Pari Sen Žermen u Ligi šampiona uhapsila oko 780 osoba, što je za 32 odsto više nego prošle godine za isti događaj.

Policija je zadržala u protvoru 457 osoba, rekao je on, prenosi "Figaro". Nunjez je ocenio da je situacija u celini bila "pod kontrolom", ali je priznao da su okupljanja navijača i tzv. navijača koji su izazivali nerede predstavljala ozbiljan izazov za policiju. Incidenti su zabeleženi u više gradova, uključujući Pariz, Strazbur, Grenobl i Avr. Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva Tokom nereda je povređeno 57