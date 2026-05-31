Voda se vraća potrošačima: Postepena stabilizacija vodosnabdevanja u Čačku i okolini nakon havarije na Rzavu

U Čačku se posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju stabilizuje snabdevanje tehničkom vodom, koja se izbistrila i u narednim satima trebalo bi da stigne do više od 10 podsistema na seoskom području, javila je Radio-televizija Srbije.

Zbog havarija na vodosistemu Rzav početkom ove nedelje, odnosno dva uzastopna kvara, bez vode je ostalo gotovo 250.000 potrošača na tom području. Najteža situacija bila je na gradskom području Čačka, gde nije bilo ni tehničke vode. Čačani će se i narednih nekoliko dana snabdevati pijaćom vodom iz cisterni na više od 10 lokacija u gradu i na oko osam lokacija u seoskim naseljima. Zavod za javno zdravlje u Čačku treba da obavi tri uzastopne analize zdravstvene