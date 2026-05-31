Zatvorena srpska ambulanta u Obiliću: Kosovska policija stavila službeni pečat na prostorije

U Obiliću na Kosovu zatvorena je srpska ambulanta koja se nalazila u stambenoj zgradi gde živi nekolicina preostalih Srba, preneo je danas Zubin Potok info.

U izveštaju Kosovske policije za Obilić navedeno je da su u jednoj od prostorija objekta pružane medicinske usluge bez odgovarajuće dozvole Ministarstva zdravlja Kosova. "Povodom ove informacije obavešteni su farmaceutski i zdravstveni inspektorat, te je u njihovom prisustvu postavljen službeni pečat radi zabrane obavljanja delatnosti", piše u izveštaju bez preciziranja o kojoj ambulanti je reč. O slučaju su obavešteni farmaceutski i zdravstveni inspektorat, koji