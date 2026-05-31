Uhapšen vozač iz Niša: Odbio alkotest, pokušao da podmiti policajce, pa pobegao

Ministarstvo unutršanjih poslova (MUP) saopštilo je danas da je uhapšen muškarac (38) iz Niša zbog sumnje da je pokušao da podmiti saobraćajnu policiju.

U saopštenju se D. M. sumnjiči da je upravljajući vozilom "audi A6", u vidno alkoholisanom stanju, odbio da se alkotestira i da je nudio novac policijskim službenicima koji su ga zaustavili, kako ne bi izvršili tu službenu radnju. Nakon što su policajci odbili ponuđeni novac i naložili mu da krene u službene prostorije, on je automobilom pobegao, ali je sustignut i uhapšen, dodaje se. Sumnjiči se za krivično delo "davanje mita", određeno zadržavanje do 48 sati i