Četiri osobe povređene u saobraćajnoj nezgodi

Među njima i jedno dete

Sinoć u 19.20 časova tri osobe, od kojih jedno dete od devet godina, zadobili su teške telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u beogradskom naselju Jajinci, rečeno je Tan‌jugu u Hitnoj pomoći. Sa teškim telesnim povredama u Urgentni centar prevezene su dve žene, a dečak (9) prevezen je u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova, dok je jedna osoba u saobraćajnoj nesreći zadobila lakše telesne povrede. Ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 133