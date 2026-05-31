Jedna osoba poginula u izraelskom napadu na ribarsku luku u Gazi

Ranjeni prebačeni u bolnicu al-Šifa, napadi prijavljeni i u južnom Libanu

U napadu izraelskog helikoptera na ribarsku luku u Pojasu Gaze poginuo je jedan Palestinac, a više osoba je ranjeno, preneli su danas mediji na arapskom jeziku. Izraelski helikopter Apači izveo je napad na ribarsku luku zapadno od grada Gaze i ciljao grupu Palestinaca, prenosi Al Džazira pozivajući se na palestinsku novinsku agenciju Vafa. Palestinski medicinski zvaničnici saopštili su da nekoliko ranjenih osoba prebačeno u bolnicu al-Šifa. Ranije danas IDF je