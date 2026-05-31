Povređeno 13 osoba u izraelskom napadu blizu libanske bolnice

Ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro zatražio je da se održi hitna sednica Saveta bezbednosti UN zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu

U izraelskom napadu u blizini bolnice Hiram u libanskom gradu Tiru povređeno je 13 osoba iz sastava bolničkog osoblja, preneli su danas libanski mediji, pozivajući se na libansko Ministarstvo zdravlja. Potvrđeno je da je bolnici, koja je već oštećena u prethodnim napadima Izraela, naneta ozbiljna šteta, prenosi Al Džazira. „Libansko Ministarstvo javnog zdravlja pohvaljuje hrabrost bolničkog osoblja koje ostaje nepokolebljivo u služenju narodu uprkos svim rizicima.