Ukrajina odbacila optužbe Rusije da je napala nuklearnu elektranu u Zaporožju

Pres služba elektrane je saopštila da u incidentu nije bilo povređenih, niti kritične štete

KIJEV – Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine odbacilo je večeras optužbe Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu u Zaporožju. U saopštenju se tvrdi da takve optužbe predstavljaju još jedan pokušaj Rusije da odvrati pažnju međunarodne zajednice od, kako se navodi, „nezakonite ruske okupacije” nuklearne elektrane u Zaporožju, preneo je Ukrinform. Navodi se da „ruska propaganda iznova pokušava da promoviše apsurdnu konstrukciju: da država koja brani svoju