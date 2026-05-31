Ukrajinci ponovo gađali nuklearku „Zaporožje"

Ovog puta na meti transportna radionica, uništeno šest autobusa i dva vozila, nije bilo žrtava

Oružane snage Ukrajine su danas ponovo napale nuklearnu elektranu "Zaporožje". Uništeno je šest autobusa i dva vozila "gazela". Među zaposlenima nije bilo žrtava, saopštila je elektrana. "Dok je jučerašnji napad bio usmeren na turbinsku salu energetskog bloka broj šest, danas je ponovo pogođena transportna radionica elektrane. Poslednjih meseci, ovaj objekat je postao jedan od najčešće napadanih od strane ukrajinskih Oružanih snaga", navodi se u saopštenju. I sama