Dačić: Policija brzo reagovala u slučaju "Senjak", nema zataškavanja

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je policija u najkraćem mogućem roku uhapsila osumnjičene u slučaju "Senjak", odmah nakon što je slučaj prijavljen.

On je naveo da je supruga ubijenog Aleksandra Nešovića Baje prijavila njegov nestanak, nakon čega je policija reagovala, te da, kako je istakao, niko ne može tvrditi da je policija nešto zataškavala. "Niko ne može da bude zaštićen u izvršenju tako monstruoznog krivičnog dela. Pretpostavljam da bi u mnogi zemljama u svetu, gde postoji smrtna kazna, počinioci bili tako kažnjeni, zato što je na svirep način ubijen čovek i zabetoniran", rekao je Dačić za Radio