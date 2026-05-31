EU razmatra zamrzavanje ograničenja cene ruske nafte usred rasta cena zbog rata u Iranu

Evropska unija (EU) razmatra privremeno zamrzavanje ograničenja cene ruske nafte kao odgovor na geopolitičke tenzije na Bliskom istoku, prenela je danas agencija Blumberg.

Trenutni mehanizam Unije, koji automatski prilagođava cenu svakih šest meseci kako bi je održao 15 odsto ispod tržišnih cena, određuje cenu barela uralske sirove nafte na 38 evra (oko 44 dolara). Međutim, rat na Bliskom istoku doveo je do de fakto zatvaranja Ormuskog moreuza i izazvao ogroman rast globalnih cena. Bez intervencije, sledeće prilagođavanje u julu bi podiglo ograničenje na najmanje 65 dolara, što je nivo viši od 60 dolara koje je prvobitno postavila