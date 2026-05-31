Spartak iz Subotice osvojio titulu prvaka Srbije

Radio 021 pre 39 minuta  |  Beta
Spartak iz Subotice osvojio titulu prvaka Srbije

Košarkaši Spartaka iz Subotice osvojili su svoju prvu titulu prvaka Srbije, pošto su večeras u finalu Fajnal-fora Superlige Srbije u Nišu, posle produžetka pobedili FMP 76:73 (24:19, 17:15, 22:16, 5:18, 8:5).

Ovo je prvi put od sezone 1972/73 da je neki srpski klub, osim Partizana i Crvene zvezde, osvojio titulu u državnom prvenstvu. Za najkorisnijeg igrača (MVP) finala proglašen je košarkaš FMP-a Filip Barna. Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Olivije Henlan sa 25 poena, uz sedam skokova. Igor Drobnjak je dodao 13 poena i četiri asistencije, dok je Danilo Nikolić upisao 11 poena i 10 skokova. U ekipi FMP-a najefikasniji je bio Barna sa 27 poena, uz osam skokova.
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Trener FMP-a o sudijama i zaslugama: "Ja sam ljudima iz Spartaka rekao zasluženo, oni meni nešto drugo"

Trener FMP-a o sudijama i zaslugama: "Ja sam ljudima iz Spartaka rekao zasluženo, oni meni nešto drugo"

Sportske.net pre 43 minuta
Dalibor Ilić nakon istorijske titule sa Spartakom: "Verovali smo, istorijski uspeh

Dalibor Ilić nakon istorijske titule sa Spartakom: "Verovali smo, istorijski uspeh

Nova pre 24 minuta
„Sudije su grešile! FMP se oslanja na Srbe, a pogledajte Spartak“

„Sudije su grešile! FMP se oslanja na Srbe, a pogledajte Spartak“

Sport klub pre 39 minuta
Dalibor Ilić: ''Ne moraju Zvezda i Partizan kao svake godine...''

Dalibor Ilić: ''Ne moraju Zvezda i Partizan kao svake godine...''

Sportske.net pre 9 minuta
Vlade posvetio trofej Duletu: Imao je ogroman uticaj na mene…

Vlade posvetio trofej Duletu: Imao je ogroman uticaj na mene…

Sport klub pre 9 minuta
Istorija u Nišu – Spartak posle drame „ukrotio pantere“ i osvojio titulu!

Istorija u Nišu – Spartak posle drame „ukrotio pantere“ i osvojio titulu!

Sputnik pre 9 minuta
Nkitović grmi nakon finala, spominjao Zvezdu, Partizan, Murinena: "Sve sam im rekao u lice"

Nkitović grmi nakon finala, spominjao Zvezdu, Partizan, Murinena: "Sve sam im rekao u lice"

Nova pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanSuboticaNišFMPSuperliga

Sport, najnovije vesti »

Skupština FK Partizan – novi početak ili nastavak sapunice

Skupština FK Partizan – novi početak ili nastavak sapunice

Danas pre 19 minuta
Paunović posle ubedljivog poraza: „Sad je vreme da savijemo vrat i radimo jače u pravcu izlaska iz ovog momenta“

Paunović posle ubedljivog poraza: „Sad je vreme da savijemo vrat i radimo jače u pravcu izlaska iz ovog momenta“

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Islanđanin nije znao novo FIFA pravilo i zbog toga su izgubili

(VIDEO) Islanđanin nije znao novo FIFA pravilo i zbog toga su izgubili

Danas pre 54 minuta
Spartak „prokockao“ veliku prednost, ali su posle produžetka ipak postali šampioni Srbije

Spartak „prokockao“ veliku prednost, ali su posle produžetka ipak postali šampioni Srbije

Danas pre 1 sat
Stotine hiljada navijača Arsenala na paradi iako su dan ranije izgubili u finalu Lige šampiona

Stotine hiljada navijača Arsenala na paradi iako su dan ranije izgubili u finalu Lige šampiona

Danas pre 2 sata