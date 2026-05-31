Spartak iz Subotice osvojio titulu prvaka Srbije

Košarkaši Spartaka iz Subotice osvojili su svoju prvu titulu prvaka Srbije, pošto su večeras u finalu Fajnal-fora Superlige Srbije u Nišu, posle produžetka pobedili FMP 76:73 (24:19, 17:15, 22:16, 5:18, 8:5).

Ovo je prvi put od sezone 1972/73 da je neki srpski klub, osim Partizana i Crvene zvezde, osvojio titulu u državnom prvenstvu. Za najkorisnijeg igrača (MVP) finala proglašen je košarkaš FMP-a Filip Barna. Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Olivije Henlan sa 25 poena, uz sedam skokova. Igor Drobnjak je dodao 13 poena i četiri asistencije, dok je Danilo Nikolić upisao 11 poena i 10 skokova. U ekipi FMP-a najefikasniji je bio Barna sa 27 poena, uz osam skokova.