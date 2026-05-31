Više od 45 osoba poginulo prilikom eksplozije u zgradi u Mjanmaru

Više od 45 ljudi poginulo je u eksploziji u zgradi na severoistoku Mjanmara, za koju se tvrdi da je bila skladište eksploziva za rudnike.

Mediji javljaju da se eksplozija dogodila u selu Kaungtup, u opštini Namkam, u blizini granice sa Kinom. To područje je pod kontrolom Nacionalnooslobodilačke vojske Ta'ang, oružane grupe koja se bori protiv centralne vlade Mjanmara. Spasioci su za agenciju Asošiejted pres (AP) rekli da je pronađeno 46 tela, uključujući šestoro dece, koja su prebačena na kremaciju. Oni su dodali da je 74 ranjenih prevezeno u gradsku bolnicu, kao i da se spasilačke operacije