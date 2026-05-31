Izraelska vojska zauzela strateški položaj u Libanu

Zauzimanju zamka Bofort u blizini grada Nabatije prethodile su višednevne intenzivne borbe i vazdušni napadi na obližnja sela, gde su se izraelske trupe borile protiv Hezbolaha.

Izraelska vojska je krenula u napad uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila. Portparol izraelske vojske Avičaj Adrei je objavio na mreži X fotografiju na kojoj su izraelski vojnici ispred zamka. Izraelske trupe su prethodno zauzele taj zamak 1982. godine i držale ga sve dok se nisu povukle iz Libana 2000. godine. Izrael je poslednjih dana proširio obim svojih operacija u Libanu, pozivajući stanovnike južnih oblasti na evakuaciju. Ni Hezbolah ni libanska